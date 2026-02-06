Стало известно о роли жены генерала Алексеева в его спасении после покушения

Жена генерала Алексеева вызвала ему скорую помощь после покушения

Жена генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева вызвала скорую помощь и полицию после покушения на него. Об этом рассказала РЕН ТВ жительница дома на Волоколамском шоссе, где киллер выстрелил в офицера.

По словам свидетельницы, звуки выстрелов были очень громкими, все жильцы их услышали и выскочили на лестничную площадку, однако никто из них стрелявшего не заметил.

Правоохранительные органы ведут следственные мероприятия на 24-м этаже, где Алексеева подкараулил преступник. Силовики отключили видеокамеры в жилом комплексе, записи изучают.

Также оцеплена прилегающая территория, проверяются машины, припаркованные рядом с домом, в подъезд впускают только жильцов, на выходе у всех досматривают сумки, проверяют документы.

Помимо камер уличного видеонаблюдения, отсматриваются записи с авторегистраторов на припаркованных машинах, также на них ищут камеры слежения. При помощи такого устройства был совершен теракт 17 декабря 2024 года на Рязанском шоссе, жертвами которого стали начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его адъютант. Камера в режиме онлайн передала сигнал из салона припаркованной через дорогу машины, после чего сработало взрывное устройство.

Состояние Алексеева после покушения оценивается как тяжелое. У него огнестрельные ранения спины, он потерял много крови, задеты жизненно важные органы. Генерал находится в реанимации.

В семь часов утра 6 февраля неизвестный, поджидавший его на 24-м этаже лифтового холла жилого дома на Волоколамском шоссе, выстрелил несколько раз ему в спину, а после этого скрылся.