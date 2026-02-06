Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:22, 6 февраля 2026Силовые структуры

Стало известно о роли жены генерала Алексеева в его спасении после покушения

Жена генерала Алексеева вызвала ему скорую помощь после покушения
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Жена генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева вызвала скорую помощь и полицию после покушения на него. Об этом рассказала РЕН ТВ жительница дома на Волоколамском шоссе, где киллер выстрелил в офицера.

По словам свидетельницы, звуки выстрелов были очень громкими, все жильцы их услышали и выскочили на лестничную площадку, однако никто из них стрелявшего не заметил.

Правоохранительные органы ведут следственные мероприятия на 24-м этаже, где Алексеева подкараулил преступник. Силовики отключили видеокамеры в жилом комплексе, записи изучают.

Также оцеплена прилегающая территория, проверяются машины, припаркованные рядом с домом, в подъезд впускают только жильцов, на выходе у всех досматривают сумки, проверяют документы.

Помимо камер уличного видеонаблюдения, отсматриваются записи с авторегистраторов на припаркованных машинах, также на них ищут камеры слежения. При помощи такого устройства был совершен теракт 17 декабря 2024 года на Рязанском шоссе, жертвами которого стали начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его адъютант. Камера в режиме онлайн передала сигнал из салона припаркованной через дорогу машины, после чего сработало взрывное устройство.

Состояние Алексеева после покушения оценивается как тяжелое. У него огнестрельные ранения спины, он потерял много крови, задеты жизненно важные органы. Генерал находится в реанимации.

В семь часов утра 6 февраля неизвестный, поджидавший его на 24-м этаже лифтового холла жилого дома на Волоколамском шоссе, выстрелил несколько раз ему в спину, а после этого скрылся.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилась версия о покушавшейся на генерала Алексеева женщине-киллере

    США предложили России «похоронить» ядерный договор

    На Олимпиаду в Италии пробились 13 россиян. Среди их соперников — легион бывших соотечественников

    Оценены шансы российских или китайских спортсменов попасться на допинге на ОИ-2026

    В России посмеялись над заявлением генерала страны НАТО о присвоении Балтийского моря

    Россия приостановила выдачу своих паспортов в Абхазии после слов депутатов о законности

    Миронов обвинил банки в сборе дани с населения

    В Госдуме отреагировали на спор в Киеве из-за подписания мирного договора с Россией

    10 пакетиков кокаина случайно вывалились из брюк пассажира в аэропорту Таиланда

    Стали известны последствия удара по Славянской ТЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok