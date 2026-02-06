Реклама

Россия
08:20, 6 февраля 2026Россия

Стало известно о стягивании Украиной войск к российскому приграничью

Появились признаки наращивания Украиной группировки у Белгородской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Появились признаки наращивания Вооруженными силами Украины (ВСУ) группировки у границ Белгородской области. О возможном стягивании войск к приграничью стало известно из публикации связанного с российскими военными Telegram-канала «Два майора».

Какие подразделения могут быть переброшены к приграничью, и какова их численность, авторы канала не уточнили.

Поступают отдельные сообщения о признаках наращивания группировки ВСУ на Белгородском направлении.

Telegram-канал «Два майора»

Сообщение в канале появилось на фоне ракетной атаки ВСУ по Белгороду, после которой в городе были зафиксированы масштабные повреждения энергетической инфраструктуры. У утру 6 февраля последствия атаки так и не были полностью устранены.

