Стало известно о стягивании Украиной войск к российскому приграничью

Появились признаки наращивания Украиной группировки у Белгородской области

Появились признаки наращивания Вооруженными силами Украины (ВСУ) группировки у границ Белгородской области. О возможном стягивании войск к приграничью стало известно из публикации связанного с российскими военными Telegram-канала «Два майора».

Какие подразделения могут быть переброшены к приграничью, и какова их численность, авторы канала не уточнили.

Поступают отдельные сообщения о признаках наращивания группировки ВСУ на Белгородском направлении. Telegram-канал «Два майора»

Сообщение в канале появилось на фоне ракетной атаки ВСУ по Белгороду, после которой в городе были зафиксированы масштабные повреждения энергетической инфраструктуры. У утру 6 февраля последствия атаки так и не были полностью устранены.