Европейский союз (ЕС) за четыре года конфликта на Украине не смог проявить воли, чтобы поспособствовать его завершению, страны сообщества ошибочно верят в иллюзию победы над Россией. Такое мнение выразил экс-председатель военного комитета НАТО и бывший генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.
«Европейцы за последние четыре года не проявили ни сил, ни воли, чтобы остановить украинский конфликт, выдвинув собственные предложения. Они всегда говорили только о том, возможно ли победить Россию военным путем, что с самого начала было нереально. Каждый, кто верил в эту иллюзию, способствовал разрушению Украины», — подчеркнул он.
Кроме того, Куят призвал европейских лидеров задуматься об ответственности, которую они несут за то, что в течение многих лет подливали масла в огонь этого кризиса вместо того, чтобы способствовать его урегулированию.
Ранее стало известно, что европейские страны предприняли несколько попыток присоединиться к трехсторонним переговорам между Россией, Украиной и США в Абу-Даби, однако им не удалось этого сделать.
Замглавы МИД России Дмитрий Любинский указал на то, что Европа продолжает играть деструктивную роль в переговорах по Украине.