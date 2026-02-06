Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:13, 6 февраля 2026Мир

В Германии раскритиковали ЕС за иллюзию победы над Россией

Куят: ЕС за четыре года не смог проявить воли завершить конфликт на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: . Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Европейский союз (ЕС) за четыре года конфликта на Украине не смог проявить воли, чтобы поспособствовать его завершению, страны сообщества ошибочно верят в иллюзию победы над Россией. Такое мнение выразил экс-председатель военного комитета НАТО и бывший генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.

«Европейцы за последние четыре года не проявили ни сил, ни воли, чтобы остановить украинский конфликт, выдвинув собственные предложения. Они всегда говорили только о том, возможно ли победить Россию военным путем, что с самого начала было нереально. Каждый, кто верил в эту иллюзию, способствовал разрушению Украины», — подчеркнул он.

Кроме того, Куят призвал европейских лидеров задуматься об ответственности, которую они несут за то, что в течение многих лет подливали масла в огонь этого кризиса вместо того, чтобы способствовать его урегулированию.

Ранее стало известно, что европейские страны предприняли несколько попыток присоединиться к трехсторонним переговорам между Россией, Украиной и США в Абу-Даби, однако им не удалось этого сделать.

Замглавы МИД России Дмитрий Любинский указал на то, что Европа продолжает играть деструктивную роль в переговорах по Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио выступил с обвинениями в адрес России

    «Слишком огромный, чтобы ему дали упасть». Крупнейший застройщик России просит много денег у государства

    «Больше не цифровое золото». Раскрыты пять причин нового обрушения биткоина

    Зеленский анонсировал кадровые изменения в одном роде войск

    Лукьяненко связал выход новой книги с окончанием СВО

    Бузова показала «грязное» видео

    Доктор Мясников пристыдил гостью программы из-за чайного гриба

    Белоруссия вооружилась модернизированной «Осой» и комплексом «Аэро»

    В Раде засомневались в восстановлении крупнейшей ТЭЦ Киева к концу отопительного сезона

    В российском городе коммунальщики решили засыпать остановку снегом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok