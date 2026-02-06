Куят: ЕС за четыре года не смог проявить воли завершить конфликт на Украине

Европейский союз (ЕС) за четыре года конфликта на Украине не смог проявить воли, чтобы поспособствовать его завершению, страны сообщества ошибочно верят в иллюзию победы над Россией. Такое мнение выразил экс-председатель военного комитета НАТО и бывший генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.

«Европейцы за последние четыре года не проявили ни сил, ни воли, чтобы остановить украинский конфликт, выдвинув собственные предложения. Они всегда говорили только о том, возможно ли победить Россию военным путем, что с самого начала было нереально. Каждый, кто верил в эту иллюзию, способствовал разрушению Украины», — подчеркнул он.

Кроме того, Куят призвал европейских лидеров задуматься об ответственности, которую они несут за то, что в течение многих лет подливали масла в огонь этого кризиса вместо того, чтобы способствовать его урегулированию.

Ранее стало известно, что европейские страны предприняли несколько попыток присоединиться к трехсторонним переговорам между Россией, Украиной и США в Абу-Даби, однако им не удалось этого сделать.

Замглавы МИД России Дмитрий Любинский указал на то, что Европа продолжает играть деструктивную роль в переговорах по Украине.