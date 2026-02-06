Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:08, 6 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме отреагировали на запрет въезда в Россию для Сабурова

Депутат Шолохов: Называют много причин запрета на въезд для Сабурова
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: РИА Новости

Необходимо больше узнать о причинах, по которым комику Нурлану Сабурову запрещен въезд в Россию, потому что на данный момент называется слишком много причин. Это в разговоре с «Лентой.ру» отметил депутат Госдумы Александр Шолохов.

«Я не считаю комиков, которые готовы шутить над чем угодно, частью культурной повестки России, — заметил депутат. — Что касается адекватности мер — вы знаете, за что именно ему запретили въезд? Я — нет. Потому что сейчас называют много причин — от неуплаты налогов и заканчивая дискредитацией СВО».

Он также отметил, что тема запрета на въезд для комика не заслуживает слишком широкого обсуждения.

О том, что Сабурова задержали во Внуково, сообщалось ранее 6 февраля. Комику запретили приезжать в страну в течение 50 лет. Причиной стало нарушение им миграционного и налогового законодательства России. Также утверждалось, что он критиковал спецоперацию на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров высказался о покушении на генерала Алексеева

    США предложили России «похоронить» ядерный договор

    На Олимпиаду в Италии пробились 13 россиян. Среди их соперников — легион бывших соотечественников

    Ходченкова стала жертвой разборок с ТСЖ

    Сделку по продаже иностранных активов «Лукойла» поставили под сомнение

    Важнейший покупатель российской нефти резко снизил ее закупки

    Samsung ухудшит смартфоны и поднимет цены

    В Германии призвали к независимости от США

    Стало известно о посещении Леонтьевым московской квартиры

    В Европе сравнили свое ядерное оружие с российским и сделали неутешительный вывод

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok