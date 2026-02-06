Реклама

13:03, 6 февраля 2026Спорт

В Раде назвали 2026-й годом возвращения России в международный спорт

Депутат Рады Беленюк: 2026-й будет годом возвращения России в мировой спорт
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Депутат Верховной Рады Украины и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк в своем Telegram-канале высказался о возвращении российских спортсменов на международные соревнования.

По его словам, 2026-й будет годом масштабного допуска россиян на мировые старты с флагом и гимном. «Справедливо ли это? Нет, несправедливо. Но это политика. А мы давно поняли, что спорт — ее неотъемлемая часть, и часть далеко не всегда справедливая», — заявил Беленюк.

К зимней Олимпиаде-2026 допущены 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. Игры пройдут с 6 по 22 февраля.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.

