19:31, 6 февраля 2026Россия

В России ответили на требование Украины по Одессе на мирных переговорах

Политолог Кот после требования Украины по Одессе заявил об искоренении русофобии
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Nina Liashonok / Reuters

У России есть свои требования, которыми она не готова поступиться в ходе мирных переговоров по Украине, среди них — искоренение русофобии в Киеве. Так на новое требование Киева о статусе Одессы ответил российский политолог Юрий Кот, его слова приводит «Царьград».

Как ранее заявлял ТАСС источник в переговорной группе по Украине, Киеву важны гарантии, что Россия не пойдет на Одессу. «Должен быть такой механизм, который закрепляет примерно такие вещи», — заявлял собеседник агентства.

«Задача — настолько ослабить эту угрозу, чтобы потом ни наши дети, ни наши внуки вновь не проливали кровь на исторической русской земле», — ответил на ультиматум Киева Кот.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа указал на желание Киева сорвать соглашение по Украине.

