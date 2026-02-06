Реклама

В США раскрыли настрой Трампа в отношении России

Монтгомери: Трамп хочет восстановить отношения с Россией как с великой державой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aaron Schwartz / Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп хочет восстановить отношения с Россией как с великой державой. Об этом заявил контр-адмирал в отставке Марк Монтгомери в разговоре с изданием The Washington Post.

Он указал, что соответствующее намерение Трампа подтверждает возобновление диалога между американским и российским военными ведомствами, прекратившими взаимодействие перед началом конфликта на Украине.

«Это еще одно свидетельство того, что Трамп стремится восстановить отношения с Россией как с великой державой — во многом так же, как он пытается это сделать с Китаем, где президент тоже поддерживает связь между военными», — сказал Монтгомери.

Ранее Трамп заявил, что США и России нужно разработать новое соглашение вместо Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), срок действия которого истек 5 февраля.

