Наука и техника
12:06, 6 февраля 2026

В США судьбу старых молдавских МиГ-29 связали с Украиной

19FortyFive: США могли передать Украине старые молдавские МиГ-29 на запчасти
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: U.S. military

США могли передать старые МиГ-29, полученные в 1990-е годы от Молдавии, Украине на запчасти, пишет обозреватель американского журнала 19FortyFive Брэндон Вайхерт.

Автор отмечает, что Вашингтон опасался передачи МиГ-29, способного развивать сверхзвуковую скорость и выступать носителем ядерного оружия, третьим странам, поэтому приобрел 21 самолет у Молдавии. В США, как отмечает обозреватель, данные истребители стали незаменимыми для тренировок с экипажами и оценки их боевой подготовки.

Вайхерт отмечает, что в последние несколько лет ходили слухи о том, что некоторые из приобретенных американцами МиГ-29 получила Украина. «Считается, что эти более старые МиГ-29, приобретенные американцами у Молдавии, впоследствии были переданы украинцам, которые использовали самолеты в качестве запасных частей», — говорится в публикации.

В августе 2024-го обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу напомнил, что в 1997 году США воспользовались средствами Программы совместного уменьшения угрозы (программы Нанна — Лугара) для покупки у Молдавии 21 истребителя МиГ-29 советского производства, поскольку опасались их приобретения Ираном.

