Журналист Христофору: Состояние Зеленского вызывает беспокойство

Состояние украинского лидера Владимира Зеленского во время интервью телеканалу France 2 вызывает беспокойство. Об этом упомянул в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

«Зеленский выглядел отвратительно. Казалось, что он не спал уже три месяца», — отметил эксперт.

По словам Христофору, на протяжении всего интервью украинский лидер делал противоречивые заявления. В частности, врал о потерях в рядах ВСУ, а интервьюер делал вид, что не замечает этого.

Ранее аналитик Александр Меркурис высказал мнение, что Владимир Зеленский мог разозлить главу европейской дипломатии Каю Каллас французскому телеканалу France 2. По его словам, украинский лидер «наговорил много лишнего» и сделал несколько противоречивых заявлений, в частности, о потерях Киева на поле боя.

В свою очередь, бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер заявил, что Зеленский выглядел жалко на интервью телеканалу France 2. Он также напомнил Зеленскому об использовании украинцами антироссийской риторики и их призывах к расправе над россиянами, подчеркнув, что после подобных действий не следует винить Россию за жесткий ответ на них.