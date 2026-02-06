Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:02, 6 февраля 2026Мир

Во внешности Зеленского заметили мрачную деталь

Журналист Христофору: Состояние Зеленского вызывает беспокойство
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Состояние украинского лидера Владимира Зеленского во время интервью телеканалу France 2 вызывает беспокойство. Об этом упомянул в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

«Зеленский выглядел отвратительно. Казалось, что он не спал уже три месяца», — отметил эксперт.

По словам Христофору, на протяжении всего интервью украинский лидер делал противоречивые заявления. В частности, врал о потерях в рядах ВСУ, а интервьюер делал вид, что не замечает этого.

Ранее аналитик Александр Меркурис высказал мнение, что Владимир Зеленский мог разозлить главу европейской дипломатии Каю Каллас французскому телеканалу France 2. По его словам, украинский лидер «наговорил много лишнего» и сделал несколько противоречивых заявлений, в частности, о потерях Киева на поле боя.

В свою очередь, бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер заявил, что Зеленский выглядел жалко на интервью телеканалу France 2. Он также напомнил Зеленскому об использовании украинцами антироссийской риторики и их призывах к расправе над россиянами, подчеркнув, что после подобных действий не следует винить Россию за жесткий ответ на них.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп предложил окончательно похоронить ядерный договор России и США. Что в Вашингтоне предлагают взамен?

    Россия и США на переговорах по Украине внезапно обсудили не связанный с Украиной вопрос

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Названы опасные для сердца продукты

    Россияне поменяли отношение к жилищному вопросу

    40-летняя певица Лили Аллен снялась топлес для журнала Elle

    На Украине высмеяли слова Зеленского о давлении на Россию

    Российские военные взяли в плен группу боевиков ВСУ в Запорожской области

    В России раскрыли стратегию Зеленского на 2026 год

    Во внешности Зеленского заметили мрачную деталь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok