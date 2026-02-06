Реклама

Захарова указала на хроническую проблему Финляндии

Юлия Мискевич
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости ответила на заявление министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен о том, что Россия является «хронической угрозой» для Евросоюза.

«Это признание в том, что у них хроническая проблема — аллергия, фобия и панические атаки вместе взятые. Желаем выздоровления», — подчеркнула дипломат.

Слова об угрозе со стороны Москвы были произнесены во время беседы Валтонен с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас, посетившей Финляндию. Глава финского МИД отметила, что Европа должна объединиться против давней угрозы, которую Россия представляет для безопасности ЕС.

Ранее член партии Финляндии «Альянс свободы» Армандо Мема предрек ухудшение отношений с Россией, подчеркнув, что его страна выбрала очень рискованный путь в отношениях с соседом. По его мнению, Хельсинки даже не осознают, насколько безответственно поступают.

