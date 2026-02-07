Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:03, 7 февраля 2026Мир

Бывший глава Минкульта Франции стал фигурантом расследования из-за файлов Эпштейна

Figaro: Экс-министр культуры Франции Ланг стал подозреваемым в отмывании денег
Вячеслав Агапов

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Экс-министр культуры Франции Ланг стал фигурантом расследования в деле об отмывании денег. Об этом сообщает Figaro

Национальная финансовая прокуратура Франции возбудила дело против бывшего главы Минкульта страны Жака Ланга и его дочери Каролин. Они стали подозреваемыми из-за неоднократного упоминания в файлах по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Экс-министр и его дочь подозреваются в отмывании средств, полученных в результате налогового мошенничества.

Прокуратура заинтересовалась офшорной компанией, зарегистрированной Лангами и Эпштейном в 2016-м на Виргинских островах. Также их внимание привлекло завещание Эпштейна — согласно документу, Каролин должна получить пять миллионов долларов.

Ланга-старшего уже призвали уйти в отставку с поста главы Института арабского мира. Каролин добровольно покинула пост руководителя профсоюза кинопродюсеров и другие занимаемые должности.

До этого в файлах по делу Эпштейна обнаружился список так называемых иллюминатов — перечень семей отправил финансисту некий Мэтт 5 сентября 2008 года.

Ранее брат Эпштейна заявил, что с финансистом расправились по приказу президента США Дональда Трампа, поскольку бизнесмен собирался «назвать имена».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток с ножом напал на общежитие с иностранными студентами в Уфе. Он ранил двух полицейских и начертил кровью свастику

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Посол США раскрыл будущее Совета мира

    Бывший глава Минкульта Франции стал фигурантом расследования из-за файлов Эпштейна

    Почти тысяча россиян застряла на Пхукете

    В Европе признали проблемы Украины с коррупцией

    Тарасова высказалась о ситуации с музыкой Гуменника

    Президент Латвии не пожелал победы сборной своей страны

    Европейская страна озаботилась принудительной мобилизацией на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok