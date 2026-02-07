Бывший глава Минкульта Франции стал фигурантом расследования из-за файлов Эпштейна

Figaro: Экс-министр культуры Франции Ланг стал подозреваемым в отмывании денег

Экс-министр культуры Франции Ланг стал фигурантом расследования в деле об отмывании денег. Об этом сообщает Figaro

Национальная финансовая прокуратура Франции возбудила дело против бывшего главы Минкульта страны Жака Ланга и его дочери Каролин. Они стали подозреваемыми из-за неоднократного упоминания в файлах по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Экс-министр и его дочь подозреваются в отмывании средств, полученных в результате налогового мошенничества.

Прокуратура заинтересовалась офшорной компанией, зарегистрированной Лангами и Эпштейном в 2016-м на Виргинских островах. Также их внимание привлекло завещание Эпштейна — согласно документу, Каролин должна получить пять миллионов долларов.

Ланга-старшего уже призвали уйти в отставку с поста главы Института арабского мира. Каролин добровольно покинула пост руководителя профсоюза кинопродюсеров и другие занимаемые должности.

До этого в файлах по делу Эпштейна обнаружился список так называемых иллюминатов — перечень семей отправил финансисту некий Мэтт 5 сентября 2008 года.

Ранее брат Эпштейна заявил, что с финансистом расправились по приказу президента США Дональда Трампа, поскольку бизнесмен собирался «назвать имена».