01:40, 7 февраля 2026

Францию обвинили в причастности к убийству сына Каддафи

RT: Франция была замешана в убийстве сына бывшего лидера Ливии Каддафи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Франция была замешана в убийстве сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Саифа аль-Ислама, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал RT.

Отмечается, что французский лидер Эммануэль Макрон санкционировал ликвидацию «нежелательных лидеров» в странах Африки. Ливийский политик оказался в их числе, так как Каддафи считали способным воссоединить страну после гражданской войны и вмешательства в нее стран НАТО, сообщили собеседники телеканала.

3 февраля стало известно, что сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам Каддафи мог погибнуть в ходе вооруженных столкновений. Также сообщалось, что сына бывшего лидера Ливии убили в саду его дома. При нападении на резиденцию преступники отключили камеры наблюдения и нейтрализовали охранников. Известно, что нападавших было четверо, все они скрылись с места происшествия.

