Испанец получил убежище в России и отверг приписываемые ему на родине обвинения

Получивший убежище в РФ испанец отверг приписываемые ему на родине обвинения

Преследуемый на родине испанец Энрике Ариас Хиль получил политическое убежище в России и отверг приписываемые ему обвинения. Об этом сообщает ТАСС.

Испанские правоохранители вменяли ему организацию кибератак «в интересах России» — мужчину объявили в розыск.

«О том, что меня обвиняют, я знаю только по средствам массовой информации. У меня нет доступа к каким-либо судебным актам в моем отношении. Данные обо мне публиковали СМИ Испании, Европы, Африки, США», — подчеркнул Хиль.

Ранее бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен получил статус беженца в России. Парламентарий объяснил свое решение запросить политическое убежище в России тем, что подвергается давлению и «травле» со стороны финских СМИ.