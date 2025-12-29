Бывший депутат Финляндии Туртиайнен получил статус беженца в России

Бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен получил статус беженца в России. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Москве в торжественной обстановке Ано Туртиайнен и его супруга получили удостоверения беженца на территории Российской Федерации», — сообщила она.

В ноябре Туртиайнен сообщил, что попросил убежища в России. Он продемонстрировал свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании его беженцем в видео. Депутат объяснил свое решение запросить политическое убежище в России тем, что подвергается давлению и «травле» со стороны финских СМИ.

До этого Туртиайнен предрек Финляндии недолгое членство в составе НАТО. По мнению политика, присоединение к альянсу принесло стране только вред, но граждане не могли открыто выразить свою позицию.