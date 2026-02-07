Россиянин стал главным претендентом на престижную награду НХЛ

Вратарь Василевский стал претендентом на награду лучшему голкиперу сезона НХЛ

Россиянин Андрей Василевский стал главным претендентом на престижную награду Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает ESPN.

По результатам опроса журналистов, Василевский набрал 59 процентов голосов. Кроме него, в тройку лучших попал российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин. За него проголосовали 35 процентов респондентов. Также в числе фаворитов рассматривается Джон Гибсон из «Детройт Ред Уингз».

Василевский, защищающий цвета «Тампа-Бэй Лайтнинг», уже выигрывал «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю сезона в НХЛ) в сезоне-2018/19. Кроме того, он пять раз попадал в тройку лучших голкиперов сезона.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Василевский провел 37 матчей, в которых отразил 92 процента бросков, а его команда одержала 27 побед. «Тампа» идет первой в турнирной таблице Восточной конференции. У нее 78 очков после 55 матчей.