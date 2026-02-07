Реклама

10:39, 7 февраля 2026Спорт

Россиянин стал главным претендентом на престижную награду НХЛ

Вратарь Василевский стал претендентом на награду лучшему голкиперу сезона НХЛ
Владислав Уткин

Фото: Kim Klement Neitzel / Reuters

Россиянин Андрей Василевский стал главным претендентом на престижную награду Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает ESPN.

По результатам опроса журналистов, Василевский набрал 59 процентов голосов. Кроме него, в тройку лучших попал российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин. За него проголосовали 35 процентов респондентов. Также в числе фаворитов рассматривается Джон Гибсон из «Детройт Ред Уингз».

Василевский, защищающий цвета «Тампа-Бэй Лайтнинг», уже выигрывал «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю сезона в НХЛ) в сезоне-2018/19. Кроме того, он пять раз попадал в тройку лучших голкиперов сезона.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Василевский провел 37 матчей, в которых отразил 92 процента бросков, а его команда одержала 27 побед. «Тампа» идет первой в турнирной таблице Восточной конференции. У нее 78 очков после 55 матчей.

