Силовые структуры
11:48, 7 февраля 2026Силовые структуры

Подозреваемого в покушении на генерала Алексеева поймали в Дубае и отправили в Москву

РЕН ТВ: Стрелявший в генерал-лейтенанта Алексеева киллер задержан
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Генерал-лейтенант Минобороны (МО) России Владимир Алексеев, в которого стреляли накануне, жив. Подозреваемый в нападении киллер задержан, сообщил источник РЕН ТВ.

Источник «Известий» также подтверждает задержание стрелявшего. Между тем Shot уточняет, что наемного убийцу вместе с его пособником сейчас доставляют из Дубая в Москву.

Также стало известно, что генерал-лейтенант пришел в сознание после попытки покушения. Каких-либо иных подробностей пока не приводится.

По данным Следственного комитета, неизвестный несколько раз выстрелил во Владимира Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе и скрылся с места преступления. Как уточнял Telegram-канал «112», киллер напал на генерала в лифтовом холле на 24-м этаже около семи часов утра. Генерала ранили в руку и ногу, а когда Алексеев попытался отобрать у нападавшего пистолет, еще и в грудь. Как сообщил позднее один из источников, именно активное сопротивление военного спасло ему жизнь.

Жена генерал-лейтенанта вызвала скорую помощь и полицию. По словам свидетельницы случившегося, звуки выстрелов были очень громкими, все жильцы их услышали и выскочили на лестничную площадку, однако никто из них стрелявшего не заметил.

