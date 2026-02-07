Реклама

12:51, 7 февраля 2026

В России рассказали о реакции США на предложение по ДСНВ

Гатилов: Реакция США на предложение России по ДСНВ так и не поступила
Алина Черненко

Фото: DC Studio / Shutterstock / Fotodom  

Официальная реакция США на предложение России по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) так и не поступила. Об этом рассказал постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, его слова приводит РИА Новости.

Срок действий ДСНВ истек 5 февраля 2026 года. В сентябре 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова добровольно соблюдать СНВ-3 после истечения срока его действия, если аналогичный шаг сделают США. Однако ответа со стороны Вашингтона не последовало.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио обвинил Россию в якобы несоблюдении положений ДСНВ и заявил о необходимости создания нового соглашения, включающего Китай.

