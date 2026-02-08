Реклама

Еще один участник «Что было дальше?» отправился в Казахстан

Комик Щербаков отправился в Казахстан на премьеру фильма со своим участием
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: @shcherbakov_alexei

Комик Алексей Щербаков отправился в Казахстан на премьеру фильма «Рай под ногами матерей 2: письмо матери» со своим участием. О визите участника «Что было дальше» в постсоветскую страну сообщил его директор, передает РИА Новости.

Так представитель артиста ответил на вопрос о цели поездки Щербакова в Алма-Ату. «Сейчас премьера фильма в Казахстане, сегодня премьера, везде в новостях об этом пишут. В Москве она [премьера] состоялась 5 февраля, сегодня — во всем мире», — заявил собеседник.

Ранее коллеге Щербакову по шоу — Нурлану Сабуровузапретили въезд в Россию на 50 лет. Его остановили на досмотре во Внуково, куда он прибыл из Дубая. Решение не пускать комика в страну объяснили тем, что он нарушал миграционное и налоговое законодательство России, а также критиковал спецоперацию на Украине. Комик после этого также отправился в Алма-Ату.

Позже сообщалось, что Нурлан Сабуров после своего отъезда из России может потерять миллионы рублей.

