12:35, 8 февраля 2026Силовые структуры

После нападения подростка на общежитие в Уфе возбуждено дело о халатности

СК: Дело о халатности возбуждено в отношении должностных лиц университета Уфы
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: Telegram-канал «Следком Башкирии»

После нападения подростка на общежитие медицинского университета в Уфе заведено уголовное дело о халатности. Об этом сообщает управление Следственного комитета (СК) России по Республике Башкортостан.

По версии следствия, работники университета и органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних знали, что один из учащихся имеет отклонения в поведении и находится в социально опасном положении. Тем не менее, по данным СК, они не приняли достаточных профилактических мер.

«В результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей несовершеннолетний совершил нападение на студентов медицинского университета, причинив им телесные повреждения, а также ранил сотрудников полиции при задержании», — говорится в сообщении.

Следственный комитет отметил, что обстоятельства произошедшего продолжают выясняться, также устанавливаются конкретные должностные лица, чьим действиям будет дана правовая оценка.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в нападении подросток оказался сторонником организации неонацистов NS/WP (признана в РФ террористической и запрещена). Во время нападения он ранил студентов и двух полицейских.

