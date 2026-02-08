Депутат ЕП Картайзер раскритиковал планы ЕС создать армию в 100 тыс. человек

Попытка создания стотысячной армии Европейского союза (ЕС) игнорирует нейтралитет ряда государств. Об этом в интервью ТАСС заявил депутат Европарламента (ЕП) от Люксембурга Фернан Картайзер.

По словам политика, у столь амбициозного процесса недостаточная правовая основа, а ЕС, будучи объединением суверенных государств, превращается в стремящуюся контролировать народы и страны структуру. Брюссель забирает себе все больше полномочий и превышает их. В качестве примера Картайзер назвал введение общего долга, вмешательство в сферу здравоохранения и жилищную политику, что прямо запрещено договорами и считается исключительно национальной компетенцией. Наиболее опасным является вмешательство в сферу обороны.

Парламентарий полагает, что именно для сокрытия всех нарушений и превышений полномочий ЕС начал заниматься цензурой и контролем над социальными сетями, понимая, какую огромную роль они играют в политических процессах.

11 января еврокомиссар по вопросам обороны и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что Евросоюзу необходимо создать собственные вооруженные силы, численность которых составит как минимум 100 тысяч человек. Они должны заменить контингент США, который Вашингтон намеревается вывести из Европы. В свою очередь верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас усомнилась в реальной возможности реализовать подобный проект.