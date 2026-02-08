Реклама

15:03, 8 февраля 2026

В Великобритании назвали срок введения запрета на перевозку российского газа

МИД Британии: Запрет на перевозку российского газа будет введен до конца года
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: huyangshu / Shutterstock / Fotodom  

Великобритания в ближайший год намерена запретить использовать британские морские услуги для перевозки российского сжиженного газа. Сроки введения запрета назвал замглавы британского МИД Стивен Даути в ответ на запрос депутата Палаты общин Криса Лоу, пишет РИА Новости.

Даути рассказал, что Великобритания планирует перекрыть российским поставщикам сжиженного газа доступ к британским сервисам по оказанию морских услуг. По мнению представителя МИД, эти сервисы облегчают поставки российского газа в другие страны.

В письме отмечается, что запрет будет введен в ближайшие месяцы и начнет действовать до конца 2026 года.

Ранее стало известно, что поставки российского сжиженного природного газа в Евросоюз достигли исторического максимума. Повышенный спрос фиксируется на фоне решения ЕС полностью прекратить поставки российского газа.

