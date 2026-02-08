Реклама

17:48, 8 февраля 2026Мир

Захарова объяснила свое восприятие дела Эпштейна

Захарова: Дело Эпштейна обнажило запредельный уровень коррупции западной элиты
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе

Фото: U.S. Justice Department / Handout / Reuters

Дело американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в растлении детей, обнажило запредельный уровень коррупции среди западной элиты, став символом «доминанты зла». Так объяснила свое восприятие происходящего вокруг этого скандала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

По ее словам, дело Эпштейна является историей о заговоре людей, стоящих у власти в разных странах мира и международных организациях, который влияет на мировые финансовые, экономические процессы.

Законы позволяли этой элите, обладающей многомиллиардными средствами, легально удовлетворять свои специфические нужды. Эта история — «только маленькая снежинка на огромном айсберге, это не верхушка айсберга», отметила Захарова.

Она также считает, что Европа стала молчаливой жертвой своих партнеров и только теперь начала это осознавать.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев указал, что репутация Всемирного экономического форума в Давосе сильно запятнана на фоне скандала с Джеффри Эпштейном. До этого в Кремле заявили, что к версии о том, что Эпштейном могли руководить российские спецслужбы, невозможно относиться серьезно. О том, что финансист якобы мог быть связан со спецслужбами России, ранее писало британское издание Daily Mail.

