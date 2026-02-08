Реклама

00:19, 8 февраля 2026

Журова назвала причину претензий к фигуристу Гуменнику к музыке на Олимпиаде

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова назвала причину претензий к российскому фигуристу Петру Гуменника к музыке на короткую программу к Олимпийским играм 2026 года в Италии. Ее слова приводит РИА Новости.

Журова раскритиковала организаторов. Она посчитала, что претензии выставили так, чтобы исправить ничего не успели. Депутат подчеркнула юридическую чистоту процесса и возможное недопонимание, поскольку Гуменник уже катался под эту музыку ранее.

Ранее стало известно, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер» за три дня до выступления на Олимпиаде. Спортсмен и его команда узнали об отзыве авторских прав незадолго до вылета на Игры-2026. В данный момент Гуменник рассматривает несколько вариантов решения проблемы.

Отмечалось, что команда может попробовать решить вопрос с правами, но сжатые сроки усложняют задачу. Они могут заменить музыку в программе.

