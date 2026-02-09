Бабушка со «Шпагой» пришла к напавшему на общежитие российскому подростку

Бабушка подростка, напавшего на общежитие в Уфе, пришла в суд с баллончиком

Бабушка пришла с газовым баллончиком «Шпага» в суд, где рассматривался вопрос об аресте ее внука, напавшего с ножом на иностранных студентов в общежитии Уфы. Об этом сообщает ТАСС.

Она на судебное заседание принесла в сумке запрещенный предмет, хотя перед этим отрицательно ответила на вопрос об их наличии. Судебные приставы составили в отношении женщины протокол об административном правонарушении. Ей грозит штраф в размере 500 рублей.

Суд арестовал ее внука до 7 апреля по ходатайству следователя. Ему предъявлено обвинение по статьям «Покушение на убийство» и «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

Юноша признал вину, раскаялся в содеянном и извинился перед пострадавшими. Своим близким он объяснил мотив нападения тем, что «топил за Россию» и считал, что для этого надо напасть на иностранцев. Поэтому для атаки подросток выбрал общежитие, где проживали студенты из Индии и Африки.

Сообщалось, что напавший является сторонником организации неонацистов NS/WP (признана в РФ террористической и запрещена). Во время нападения он начертил свастику на стене кровью одной из своих жертв. По словам очевидцев, подросток также выкрикивал националистические лозунги про холокост.

15-летний житель Уфы 7 февраля напал на общежитие медуниверситета и ранил четырех студентов и двух полицейских.