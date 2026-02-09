Американская актриса Дрю Бэрримор показала внешность с седыми волосами

Американская актриса Дрю Бэрримор показала внешность с кардинально новым имиджем. Публикация появилась в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организации и запрещенной в РФ) «Шоу Дрю Бэрримор».

50-летняя знаменитость и ее 65-летняя подруга Валери Бертинелли, у которых изначально были каштановые оттенки волос, воспользовались услугами звездного парикмахера Криса Эпплтона. На размещенных кадрах женщины продемонстрировали обновленный внешний вид с седыми волосами.

При этом в ролике не уточнялось, парик ли или краску использовал Эпплтон для преображения. «Седые волосы... вызов принят», — гласила подпись.

В январе Дрю Бэрримор рассказала о травле в 10 лет из-за внешности. Знаменитость призналась, что в начале карьеры многие люди начали обращать внимание на то, как она выглядит.