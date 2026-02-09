Погибшая в ИВС экс-супруга миллиардера Галицкого была настроена бороться за детей

Экс-супруга Галицкого не планировала совершать суицид

Бывшая супруга миллиардера Александра Галицкого Алия не озвучивала мыслей о суициде. Об этом KP.RU заявил один из знакомых Галицкой.

По его словам, женщина была в боевом настроении и не собиралась мириться с тем, что экс-супруг увез общих детей за границу. «В целом она пребывала в довольно боевом настроении», — сказал знакомый Галицкой.

От также отметил, что за девять месяцев женщине удалось только раз увидеться с дочерьми. Однако, несмотря на это, она не выглядела как человек, который хочет свести счеты с жизнью — напротив, была настроена бороться.

8 февраля стало известно, что Галицкая покончила с собой в изоляторе временного содержания (ИВС). Там она находилась после ареста по уголовному делу о клевете. По версии следствия, экс-супруга вымогала у Галицкого от 160 до 300 миллионов долларов, угрожая распространить заведомо ложные сведения в отношении миллиардера. Незадолго до гибели женщина записала обращение российскому президенту Владимиру Путину, в котором рассказала, что ее экс-супруг поддерживает Украину.