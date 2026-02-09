Эксперт порассуждал о сумме обещанного Киевом гонорара за жизнь российского генерала

Эксперт Кнутов: При вербовке Корбы решающим была идеология, а не вопрос денег

При вербовке киллера Любомира Корбы, совершившего покушение на генерала Минобороны России Владимира Алексеева, решающим был не денежный вопрос, а идеология. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, сообщник и давний приятель Корбы Виктор Васин связан с экстремистской организацией, что свидетельствует о враждебных взглядах мужчин на Россию. Поэтому они согласились пойти на преступление за небольшую для подобных дел сумму в 30 тысяч долларов, рассуждает эксперт.

Он указал, что за подрыв военкора Владлена Татарского террористка Дарья Трепова суммарно получила от украинской спецслужбы примерно 2500 долларов. Пилоту-перебежчику Максиму Кузьминову заплатили 500 тысяч долларов за угон вертолета Ми-8 в августе 2023 года.

Сотрудник ГУР Минобороны Украины в 2024 году предлагал пилоту ВКС России 600-750 тысяч долларов за угон вертолета радиоэлектронной борьбы, а за дальний бомбардировщик Ту-22М3 украинская разведка обещала пилоту уже три миллиона долларов. «На этом фоне гонорар в 30 тысяч долларов за убийство генерала выглядит нелепо», — полагает Кнутов.

Покушение на генерала Алексеева было совершено 6 февраля около семи часов утра. Генерал столкнулся с киллером в лифтовом холле своего дома на Волоколамском шоссе в Москве — в этот момент высокопоставленный военный вышел из квартиры, чтобы спуститься к служебной машине и поехать на работу. Он получил несколько пуль, но выжил и уже пришел в сознание.

Киллера задержали быстро — им оказался 66-летний россиянин Любомир Корба. После покушения он выехал в Дубай, где и был пойман. Мужчина уже признал вину.