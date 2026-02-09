Компании Индии стали отказываться от российской нефти. Как это скажется на экономике России и какие партнеры остались у Москвы?

Reuters: Крупнейшие индийские компании стали отказываться от нефти из РФ

Крупнейшие государственные нефтеперерабатывающие компании Индии Indian Oil и Bharat Petroleum полностью отказались от российской нефти и не принимают предложения на закупку с отгрузкой в марте и апреле, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли. Такое же решение приняла частная Reliance Industries.

До этого все три компании сократили поставки, но не прерывали их полностью. Еще в марте они получат часть законтрактованного ранее сырья.

По словам собеседников агентства, главной причиной стало заключение торгового соглашения между Индией и США, что привело к существенному снижению пошлин на индийские товары. На прекращении закупок российской нефти настаивал президент США Дональд Трамп, который видит в этом ключ к прекращению боевых действий на Украине.

Отмечается, что возобновить контракты с российскими поставщиками индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) смогут только по рекомендации правительства.

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В России не увидели угрозы экономике в решении Индии по нефти

Полный отказ Индии от российской нефти — вопрос времени, но это не станет угрозой экономике, так как у страны есть другие рынки сбыта. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов.

«[Президент США Дональд] Трамп ведет торговую войну и ищет способы давления на Россию. Полный отказ Индии от российской нефти был вопросом времени, так как США еще летом прошлого года предупреждали Индию о повышении пошлины за покупку сырья у нас, а сама Индия обозначила свою готовность пойти на уступки Вашингтону», — сказал Алтухов.

По его мнению, для экономики России нет угрозы в ограничении поставок нефти Индии, так как у страны есть другие рынки сбыта, где можно увеличивать свое присутствие. «На мой взгляд, серьезной точкой роста могут стать страны Африки, с которыми уже выстроены отношения, и они не подвержены влиянию США и развязанной Трампом войне», — отметил депутат.

Помимо Африки, у нас сохраняются партнеры в лице Китая, которые занимают первое место по отгрузке нашей нефти, уточнил он.

Фото: Priyanshu Singh / Reuters

Трамп пригрозил Индии пошлинами за возобновление закупок нефти из России

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа готова принять меры против Индии в случае, если страна возобновит закупки нефти из России. Среди угроз упоминается в том числе возвращение дополнительных импортных пошлин в размере 25 процентов. Об этом сказано в подписанном указе американского лидера.

«Если министр торговли [США] решит, что Индия возобновила прямой или непрямой импорт нефти Российской Федерации, то госсекретарь в процессе консультаций с министрами финансов, торговли, внутренней безопасности, представителем США на торговых переговорах <...> вынесет рекомендации относительно того, следует ли мне предпринимать дополнительные действия в отношении Индии и до какой степени», — указано в документе.

С 7 февраля американская сторона отменила введенные ранее пошлины в 25 процентов на импорт товаров из Индии, так как страна якобы отказалась от нефти из РФ.

МИД РФ уличил США в отклонении от договоренностей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что РФ согласилась на предложение США перейти к сотрудничеству в рамках решения украинского вопроса, однако Вашингтон вводит новые санкции против Москвы.

Министр подчеркнул, что США до сих пор устраивают «войну» против танкеров, а также пытаются запретить Индии и другим российским партнерам покупать дешевые и доступные энергоносители.

«Нам говорят, что надо решить украинскую проблему. В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. Если подходить "по-мужски", то они предложили — мы согласились, значит, проблема должна быть решена», — сказал он.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, приняв это предложение, Москва и Вашингтон вроде бы выполнили задачу по решению украинского вопроса и перешли к полномасштабному, широкому, взаимовыгодному сотрудничеству, однако пока на практике все выглядит наоборот — на экономическом поприще американцы объявили задачу экономического доминирования.