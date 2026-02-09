Крупнейшие государственные нефтеперерабатывающие компании Индии Indian Oil и Bharat Petroleum полностью отказались от российской нефти и не принимают предложения на закупку с отгрузкой в марте и апреле, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли. Такое же решение приняла частная Reliance Industries.
До этого все три компании сократили поставки, но не прерывали их полностью. Еще в марте они получат часть законтрактованного ранее сырья.
По словам собеседников агентства, главной причиной стало заключение торгового соглашения между Индией и США, что привело к существенному снижению пошлин на индийские товары. На прекращении закупок российской нефти настаивал президент США Дональд Трамп, который видит в этом ключ к прекращению боевых действий на Украине.
Отмечается, что возобновить контракты с российскими поставщиками индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) смогут только по рекомендации правительства.
В России не увидели угрозы экономике в решении Индии по нефти
Полный отказ Индии от российской нефти — вопрос времени, но это не станет угрозой экономике, так как у страны есть другие рынки сбыта. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов.
«[Президент США Дональд] Трамп ведет торговую войну и ищет способы давления на Россию. Полный отказ Индии от российской нефти был вопросом времени, так как США еще летом прошлого года предупреждали Индию о повышении пошлины за покупку сырья у нас, а сама Индия обозначила свою готовность пойти на уступки Вашингтону», — сказал Алтухов.
По его мнению, для экономики России нет угрозы в ограничении поставок нефти Индии, так как у страны есть другие рынки сбыта, где можно увеличивать свое присутствие. «На мой взгляд, серьезной точкой роста могут стать страны Африки, с которыми уже выстроены отношения, и они не подвержены влиянию США и развязанной Трампом войне», — отметил депутат.
Помимо Африки, у нас сохраняются партнеры в лице Китая, которые занимают первое место по отгрузке нашей нефти, уточнил он.
Трамп пригрозил Индии пошлинами за возобновление закупок нефти из России
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа готова принять меры против Индии в случае, если страна возобновит закупки нефти из России. Среди угроз упоминается в том числе возвращение дополнительных импортных пошлин в размере 25 процентов. Об этом сказано в подписанном указе американского лидера.
«Если министр торговли [США] решит, что Индия возобновила прямой или непрямой импорт нефти Российской Федерации, то госсекретарь в процессе консультаций с министрами финансов, торговли, внутренней безопасности, представителем США на торговых переговорах <...> вынесет рекомендации относительно того, следует ли мне предпринимать дополнительные действия в отношении Индии и до какой степени», — указано в документе.
С 7 февраля американская сторона отменила введенные ранее пошлины в 25 процентов на импорт товаров из Индии, так как страна якобы отказалась от нефти из РФ.
МИД РФ уличил США в отклонении от договоренностей
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что РФ согласилась на предложение США перейти к сотрудничеству в рамках решения украинского вопроса, однако Вашингтон вводит новые санкции против Москвы.
Министр подчеркнул, что США до сих пор устраивают «войну» против танкеров, а также пытаются запретить Индии и другим российским партнерам покупать дешевые и доступные энергоносители.
«Нам говорят, что надо решить украинскую проблему. В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. Если подходить "по-мужски", то они предложили — мы согласились, значит, проблема должна быть решена», — сказал он.
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, приняв это предложение, Москва и Вашингтон вроде бы выполнили задачу по решению украинского вопроса и перешли к полномасштабному, широкому, взаимовыгодному сотрудничеству, однако пока на практике все выглядит наоборот — на экономическом поприще американцы объявили задачу экономического доминирования.