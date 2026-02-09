Deep State: Позиции ВСУ в районе Красноармейска продолжают ухудшаться

Позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) продолжают ухудшаться, в то время как армия России успешно продвигается. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram со ссылкой на аналитиков Deep State.

«Российские беспилотники уже активнее работают по Гришино, чем по Покровску (...) Также усиливается давление [Вооруженных сил России] в Родинском и к западу от него. Родинское является последним населенным пунктом, через который ВСУ могут выйти из Мирнограда, на севере которого также накапливается российская пехота», — отмечается в сообщении.

6 февраля российские войска прорвали границу с Украиной на новом участке Харьковской области и взяли под контроль приграничное село Дегтярное. Оно расположено восточнее Волчанска у российской границы.

Также 2 февраля военно-аналитический ресурс Deep State признал потерю Дзержинска (украинское название города — Торецк). Таким образом, украинская сторона признала утрату контроля над населенным пунктом спустя год после его освобождения ВС России.