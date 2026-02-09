Найденный в пещере подросток оказался жертвой древнего медведя

Найденного в пещере в Италии подростка убил древний медведь

Древний охотник-собиратель, чьи кости были найдены в пещере на севере Италии еще в 1942 году, оказался жертвой медведя. Об этом сообщает Live Science.

Исследование скелета подростка 14-17 лет, прозванного «Принцем» и жившего около 28 тысяч лет назад, выявило характерные повреждения от когтей и зубов крупного хищника. Ученые считают, что молодой человек пережил нападение зверя, но прожил лишь несколько дней, не сумев оправиться от обширных травм плеча и челюсти. Вероятно, на него напал бурый или пещерный медведь. «Учитывая масштаб повреждений костей, удивительно, что этот юный собиратель остался жив — даже так ненадолго», — отметили авторы работы в Journal of Anthropological Sciences.

Тот факт, что подросток какое-то время оставался жив, указывает на помощь от соплеменников. Его похоронили с особыми почестями: на постели из красной охры, в головном уборе из сотен раковин и зубов оленя, с кремниевым лезвием и куском желтой охры, уложенным рядом с раной. Ученые предполагают, что столь богатое погребение могло быть ритуальным ответом сообщества на исключительно трагическое событие.

