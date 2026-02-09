Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:06, 9 февраля 2026Из жизни

Норвежская принцесса извинилась перед королем и королевой за дружбу с Эпштейном

Норвежская принцесса Метте-Марит извинилась перед королем за связь с Эпштейном
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Ole Berg-Rusten / Reuters

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит официально принесла извинения монаршей чете за дружбу с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает Reuters.

В своем обращении супруга наследника престола Хокона признала, что совершила ошибку в оценке личности Эпштейна, поддерживая переписку с ним даже после его обвинительного приговора в 2008 году. Она отдельно извинилась перед королем и королевой Норвегии за порочащую ее связь.

Недавно опубликованные файлы по делу Эпштейна содержали обширную личную переписку между принцессой и финансистом, что вызвало резкую критику в адрес Метте-Марит. Премьер-министр Норвегии настаивает, чтобы все упомянутые в деле Эпштейна известные лица дали более подробные объяснения о своей связи с ним.

Материалы по теме:
Русская девушка для брата короля Британии и секс-уик-энд принцессы. Что в файлах Эпштейна говорится о королевских семьях Европы?
Русская девушка для брата короля Британии и секс-уик-энд принцессы.Что в файлах Эпштейна говорится о королевских семьях Европы?
3 февраля 2026
Британского принца лишили титула за изнасилование. Почему Карл III принял беспрецедентное решение и что теперь будет с монархией?
Британского принца лишили титула за изнасилование.Почему Карл III принял беспрецедентное решение и что теперь будет с монархией?
31 октября 2025
Принцесса из Норвегии выходит замуж за шамана с Андромеды. Она говорит с ангелами, а он изгоняет злых духов из кинозвезд
Принцесса из Норвегии выходит замуж за шамана с Андромеды. Она говорит с ангелами, а он изгоняет злых духов из кинозвезд
2 сентября 2024

Скандал с участием кронпринцессы происходит на фоне судебного процесса, где на скамье подсудимых находится сын Метте-Марит от первого брак — 29-летний Мариус Борг Хейби. Его обвиняют в совершении нескольких преступлений, в том числе изнасиловании.

На этом фоне рейтинг монархии в стране упал до 61 процента, что является самым низким показателем за последние годы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алия Галицкая до самоубийства обратилась к Путину. Она обвиняла бывшего мужа-миллиардера в поддержке Киева и беспокоилась за детей

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Смертоносный вирус вышел за пределы Индии. От него нет лекарства

    Стало известно о мобилизации Украиной «нежелательных элементов»

    Продюсер призвал Долину завершить карьеру

    Бузова рассказала о любви с первого взгляда

    В «Ростехе» рассказали о поставке РСЗО «Сарма» Вооруженным силам России

    Бабушка со «Шпагой» пришла к напавшему на общежитие российскому подростку

    Онколог назвал главного виновника рака желудка

    Появились кадры уничтожения танка Abrams ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok