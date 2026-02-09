Реклама

15:12, 9 февраля 2026

Орбан раскритиковал слова генсека НАТО об отправке войск на Украину


Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал заявление генсека НАТО Марка Рютте о присутствии войск альянса на Украине. Фрагмент его выступления опубликован в соцсети X.

«Каждую неделю происходят новые события, которые приближают Европу к войне», — заявил он.

Политик также отреагировал на слова лидера Европейской народной партии (ЕНП) Манфреда Вебера, который заявил о размещении на Украине военнослужащих под европейским флагом. Орбан отметил, что не хочет, чтобы европейцы, особенно молодые венгры, принимали участие в боевых действиях на территории Украины.

Орбан подчеркнул, что не позволит втягивать Венгрию в «это безумие».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал несерьезными слова президента Франции Эммануэля Макрона о желании позвонить российскому лидеру Владимиру Путину.

