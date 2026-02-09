Появились новые детали о гибели в ИВС бывшей жены Галицкого

«КП»: Тело экс-жены Галицкого нашли сотрудники ИВС во время обхода

Данные с камер видеонаблюдения подтвердили факт самоубийства в изоляторе временного содержания (ИВС) бывшей супруги миллиардера Александра Галицкого – Алии. Об этом в понедельник, 9 февраля, пишет «КП» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, женщина находилась в одиночной камере. Следователь должен был допросить ее и затем отправить в СИЗО. Тело Галицкой нашли сотрудники ИВС во время обхода.

О том, что Галицкая покончила с собой, стало известно 8 февраля. В ИВС она находилась после ареста по уголовному делу. Следствие полагало, что женщина вымогала у бывшего мужа от 160 до 300 миллионов долларов, угрожая распространить заведомо ложные сведения в отношении миллиардера.

Перед смертью Галицкая записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину.

