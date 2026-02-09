Психиатр прокомментировал вызвавшие критику кадры с Мелони

Психиатр Шуров: Мелони могла задремать на открытии Олимпиады из-за усталости

Врач-психиатр Василий Шуров прокомментировал кадры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, задремавшей на церемонии открытия зимних Олимпийских игр. В разговоре с aif.ru он предположил, что Мелони просто могла уснуть из-за усталости.

«Уже ее пытаются с Байденом (экс-президент США Джо Байден — прим. «Ленты.ру») сравнивать, спящим Джо называть, это, думаю, перебор. Можно, в принципе, задремать. Наверное, человек очень устал, потому что церемония — это вещь шумная, и она в статусе главы государства. Возможно, разморило, сказалась усталость, большой объем нагрузки», — высказался специалист.

На кадрах, которые публиковали пользователи, Мелони прикрыла глаза и склонила голову на бок. Комментаторы раскритиковали премьера за «сон» на важном мероприятии.

Ранее лик Мелони обнаружили в старейшей римской базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина после реставрации. Речь идет о композиции над мраморным бюстом последнего короля Италии Умберто II Савойского.