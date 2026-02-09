Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
01:54, 9 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыта причина новых поисков пропавших в тайге Усольцевых

РИА Новости: Усольцевых снова начинали искать из-за уголовного дела
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Anastasia Sorgina / URA.RU / Global Look Press

Поиски семьи Усольцевых, которая пропала в красноярской тайге в конце сентября 2025 года, возобновлялись зимой в рамках расследования уголовного дела. Спасателям необходимо было обследовать определенную территорию, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное ГСУ Следственного комитета (СК) России.

По данным издания, специалисты поисково-спасательного отряда «Спасатель» совершили поиски семьи, которые продлились два дня — 30 и 31 января. Результатов они не принесли.

Это мероприятие провели в плановом порядке в рамках следствия. «Новой информации в ходе поисков получено не было», — отметили в СК.

Ранее появились версии о том, что супруги Сергей и Ирина Усольцевы могли уехать за границу. Правоохранители прокомментировали данную теорию, опровергнув ее.

После таинственного исчезновения сын Ирины Усольцевой рассказал о странном звонке с одноразового номера из Испании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянина оставили без бронзы, страшное падение американки Вонн и золото США в фигурном катании. Как прошел второй день Олимпиады

    Для россиян начали готовить новый запрет

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    В США выступили с неожиданным призывом к Украине

    На Украине сравнили ТЦК с нацистской спецслужбой

    Пожилая учительница стала снимать порно и лишилась работы

    Перечислены преимущества смартфонов Xiaomi перед iPhone

    Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в откровенной рекламе к Дню святого Валентина

    Раскрыта причина новых поисков пропавших в тайге Усольцевых

    В США раскритиковали «роковое решение» Европы по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok