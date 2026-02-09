Растущий товарооборот России и Саудовской Аравии оценили

Алиханов: Годовой товарооборот РФ и Саудовской Аравии может превысить $4 млрд

Товарооборот России и Саудовской Аравии по итогам 2025 года может превысить четыре миллиарда долларов. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, которого цитирует ТАСС.

По его словам, в январе-ноябре показатель двусторонней торговли достиг 3,6 миллиарда. Согласно озвученной министром оценке, с учетом декабрьских данных цифра может вырасти до указанных величин.

По итогам первых девяти месяцев 2025 года в Минэкономразвития заявляли о росте торговли с этой азиатской страной на 85 процентов. По итогам заседания межправительственной комиссии с участием вице-премьера Александра Новака в начале зимы была отмечена «позитивная динамика развития отношений по всем трекам двусторонней повестки», включая турпоездки, которые со стороны Саудовской Аравии выросли за год в шесть раз.

Ранее российский посол в Эр-Рияде Сергей Козлов анонсировал, что Россия и Саудовская Аравия решили в обозримом будущем поднять уровень товарооборота до пяти миллиардов долларов.