Наука и техника
00:15, 9 февраля 2026Наука и техника

Развенчан популярный миф о пользе секса

Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Сексуальная близость помогает почувствовать себя спокойнее — но лишь в пределах одного дня. К такому выводу пришли психологи, проанализировав повседневную жизнь сотен молодых супружеских пар. Исследование показало: хотя в день секса уровень стресса снижается, уже на следующий день этот эффект полностью исчезает. Результаты работы опубликованы в Archives of Sexual Behavior (ASB).

Авторы объединили данные трех независимых исследований с участием 645 человек — 319 пар, находившихся в первые месяцы брака. В течение двух недель участники ежедневно отмечали уровень стресса и сообщали, была ли у них сексуальная близость. Анализ показал, что в дни, когда у партнеров был секс, они чувствовали себя менее напряженными — вне зависимости от пола, качества отношений или удовлетворенности самой близостью.

Однако устойчивого «антистресс-эффекта» не обнаружилось. Секс не снижал уровень стресса на следующий день и не обеспечивал длительного эмоционального облегчения. Более того, решающим оказался не сам факт близости, а мотивы, по которым она происходила.

Если сексуальный контакт был связан с желанием избежать конфликта, чувства вины или давления со стороны партнера, уровень стресса на следующий день, напротив, возрастал. По словам исследователей, в таких случаях близость перестает быть поддерживающим опытом и может усиливать внутреннее напряжение. Напротив, секс, происходивший из искреннего желания близости, иногда сопровождался более низким стрессом позже — но этот эффект оказался нестабильным.

Ученые подчеркивают: секс может дать кратковременное облегчение, но не заменяет работу с причинами стресса. Исследование показывает, что в вопросах психологического благополучия важен не только сам опыт, но и контекст, в котором он происходит — включая ожидания, давление и мотивацию партнеров.

Ранее ученые выяснили, что интимная близость может заметно ускорять заживление повреждений кожи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
