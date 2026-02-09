Россиянин описал Нью-Йорк фразой «здесь выживают»

Российский тревел-блогер Александр во время путешествия по США побывал в Нью-Йорке и описал его фразой «здесь не объясняют, здесь выживают». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Автор публикации пояснил, что в этом американском городе никто не будет помогать просто так — не потому что люди плохие, а потому что у всех свои проблемы. «Пока ты стоишь с картой и пытаешься понять, на какой поезд метро сесть, мимо тебя пройдут сотни людей. Не из злости — просто у них нет времени», — отметил он.

Цены в мегаполисе россиянин сравнил с холодным душем. По его словам, кофе там обходится по цене обеда, а парковка — дороже, чем ночлег в кемпинге. «Мы много где были, но Нью-Йорк умеет сделать так, чтобы ты чувствовал себя бедным даже с деньгами», — признался Александр.

Нью-Йорк — это «мегаполис на максималках», который живет в режиме постоянного давления, заключил автор. Он посоветовал другим путешественникам, которые приезжают в США, начинать знакомиться со страной не с этого места, так как оно «искажает Америку».

Ранее этот же тревел-блогер описал Нью-Йорк фразой «город, в котором ты никто». По словам россиянина, там не обязательно добиваться успеха, улыбаться, соответствовать или объяснять, чем занимаешься.