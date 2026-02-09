Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:34, 9 февраля 2026Россия

Российские военные пресекли попытку ВСУ устроить пиар-акцию на сумском направлении

ВСУ предприняли провальную попытку установить флаг в селе на сумском направлении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли провальную попытку установить флаг в селе на сумском направлении. Об этом рассказали РИА Новости в силовых структурах.

«Командование ВСУ снова отправило свой личный состав на убой, но уже в Сумскую область, в недавно освобожденный "северянами" населенный пункт Поповка. Задача все та же — воткнуть влаг и заснять все это на видео», — отметил источник.

По его словам, такой приказ поступил после неудачных действий на другом направлении, в районе подконтрольной Вооруженным силам (ВС) ВС России Чугуновки в Харьковской области. Задачей противника было закрепиться на южных подступах к Поповке.

Ранее сообщалось, что оборона Вооруженных сил Украины в районе Краснополья Сумской области трещит по швам, потому что украинские бойцы бегут при любом контакте с российскими военными. Отмечалось, что на оставленных позициях найдены в большом количестве пустые бутылки из-под алкоголя.

До этого стало известно, что ВС России уничтожили десятки логистических платформ Вооруженных сил Украины на купянском направлении за неделю.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Компании Индии стали отказываться от российской нефти. Как это скажется на экономике России и какие партнеры остались у Москвы?

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    В Госдуме оценили Олимпиаду фразой «там все через заднее место»

    Кличко предостерег Зеленского от «следования повестке Путина»

    На Западе назвали виновного в тяжелом энергокризисе на Украине

    ВС России атаковали АЗС в украинском городе

    Губернатор одного округа предложил импортировать девственниц для повышения рождаемости

    На Украине ликвидировали офицера спецназа СБУ

    Россиянам предложили к покупке шорты с дырой на ягодицах за 45 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok