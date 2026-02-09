ВСУ предприняли провальную попытку установить флаг в селе на сумском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли провальную попытку установить флаг в селе на сумском направлении. Об этом рассказали РИА Новости в силовых структурах.

«Командование ВСУ снова отправило свой личный состав на убой, но уже в Сумскую область, в недавно освобожденный "северянами" населенный пункт Поповка. Задача все та же — воткнуть влаг и заснять все это на видео», — отметил источник.

По его словам, такой приказ поступил после неудачных действий на другом направлении, в районе подконтрольной Вооруженным силам (ВС) ВС России Чугуновки в Харьковской области. Задачей противника было закрепиться на южных подступах к Поповке.

Ранее сообщалось, что оборона Вооруженных сил Украины в районе Краснополья Сумской области трещит по швам, потому что украинские бойцы бегут при любом контакте с российскими военными. Отмечалось, что на оставленных позициях найдены в большом количестве пустые бутылки из-под алкоголя.

До этого стало известно, что ВС России уничтожили десятки логистических платформ Вооруженных сил Украины на купянском направлении за неделю.