Экономика
08:56, 9 февраля 2026Экономика

Российский экспорт подорожал

ЦЦИ: Стоимость российского экспорта выросла в январе на 8,7 %
Дмитрий Воронин

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Цены на поставляемые за рубеж российские товары выросли в январе на 8,7 процента, свидетельствуют данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ), которые приводит «Коммерсантъ».

Как следует из публикации, позитивная динамика наблюдалась по всем направлениям, но самым резким оказалось подорожание золота, достигшее 19,3 процента. Значительным в начале года также был рост стоимости экспорта коксующегося угля (15 процентов), карбамида (11,3 процента) и нефти. По информации ЦЦИ, Urals, несмотря на расширение дисконтов, подскочила в январе на 10,8 процента.

Курс российской валюты аналитики Центра называют переоцененным, как и представители крупного отечественного бизнеса ожидая его падения к концу года до 90 рублей за доллар. Как напоминают авторы материала, с учетом того, что федеральный бюджет сверстан исходя из среднегодового курса в 92,2 рубля, опрошенные Центробанком специалисты в настоящее время ожидают его значения в 2026-м на уровне 85 рублей.

Как стало известно на прошлой неделе, нефтегазовые доходы российского бюджета упали в январе год к году вдвое, оказавшись на минимуме за пять с половиной лет. Минфин уточнил, что поступления от продажи нефти и газа снизились с прошлогодних 789,1 миллиарда рублей до 393,3 миллиарда, а ненефтегазовые доходы РФ выросли на 4,5 процента, до 1,969 триллиона рублей.

