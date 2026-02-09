Реклама

Наука и техника
19:42, 9 февраля 2026Наука и техника

Samsung поймали на обмане с дешевыми смартфонами

SamMobile: Samsung обманула пользователей в рекламе Galaxy F70e
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Корпорация Samsung обманула пользователей в рекламе дешевого смартфона. Об этом сообщает издание SamMobile.

Журналисты медиа обратили внимание, что недавно Samsung анонсировала выход нового смартфона Galaxy F70e, релиз которого должен состояться 17 февраля. Устройство появится в Индии, и авторы SamMobile поймали известного производителя смартфонов на обмане.

«В продвижении нового продукта нет ничего плохого. Проблема в том, что в заявлении Samsung India отсутствует какая-либо сдержанность и скромность», — отметили журналисты. В первую очередь специалисты заметили, что фирма назвала F70e представителем совершенно новой серии Galaxy F70. При этом технически девайс ничем не отличается от вышедшего ранее Galaxy A07 — его просто переименовали.

Также они заявили, что Samsung назвала телефон Galaxy F70e, чтобы подчеркнуть его новизну. «Это позор. F70e — всего лишь продолжение F06», — подчеркнули авторы. Кроме того, в рекламных материалах говорится, что корпус девайса содержит «имитацию высококачественной кожи». Однако смартфон всего лишь получить заднюю панель с имитацией кожи.

В материале говорится, что Samsung подчеркивает «сверхплавное, четкое и захватывающее изображение» на экране своего устройства. При этом смартфон получил дешевую матрицу PLS LCD. «Пользователи бюджетных устройств заслуживают честности, а не раздутой рекламы и пустых обещаний», — заключили журналисты.

Ранее в Omdia заявили, что Apple, Samsung и Xiaomi стали самыми популярными производителями смартфонов в мире. Также в топ-10 попали Vivo, Oppo, Transsion, Honor, Lenovo, Huawei и Realme.

