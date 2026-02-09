Скандальная порнозвезда предприняла новую попытку поставить мировой рекорд по сексу

Скандальная порнозвезда Бонни Блю попробовала за сутки переспать с более чем тысячей мужчин. Об этом она объявила в соцсети X.

Чтобы поставить рекорд, Бонни Блю требовалось превзойти достижение ее соперницы Лили Филлипс, которая в июне 2025 года переспала с 1113 мужчинами. Удалось ли это, она пока не объявила, но в субботу, 7 февраля, такая попытка была предпринята. На фото в соцсети, опубликованном после мероприятия, модель стоит в окружении его участников, скрывающих лица синими масками.

В отличие от Лили Филлипс, Бонни Блю планировала заниматься сексом не 12, а 24 часа. Кроме того, она утверждала, что на этот раз желает забеременеть. По ее словам, время мероприятия было специально подобрано таким образом, чтобы оно совпало с ее биологическими часами и повысило вероятность зачатия.

В прошлом Бонни Блю утверждала, что способна завести ребенка только посредством экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Забеременеть другим способом ей, по утверждению врачей, не удастся.