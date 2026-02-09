Реклама

Россия
03:59, 9 февраля 2026Россия

В Госдуме объяснили желание Зеленского встретиться с Путиным

Депутат Чепа: Зеленский хочет встретиться с Путиным для обмана украинцев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВстреча Путина и Зеленского

Фото: Benoit Doppagne / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы ввести в заблуждение украинцев, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Депутат отметил, что Россия четко продемонстрировала готовность к диалогу на «американском треке», но подчеркнул, что не считает встречу Путина и Зеленского целесообразной, если она проводится для обмана общественности.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о том, что Зеленский готов встретиться с Путиным для обсуждения вопросов территорий и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

При этом украинский лидер категорически отверг предложение приехать в Москву на переговоры, но заявил, что готов встретиться с Путиным в Киеве.

