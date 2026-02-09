Реклама

Спорт
21:51, 9 февраля 2026

В Госдуме оценили Олимпиаду фразой «там все через заднее место»

Депутат Госдумы Свищев об Олимпиаде-2026: Там все через заднее место
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов
Зимняя Олимпиада-2026:

Фото: Pawel Kopczynski / Reuters

В Госдуме оценили Олимпиаду-2026 фразой «там все через заднее место». Слова первого заместителя председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева приводит РИА Новости.

Свищев раскритиковал организаторов Олимпиады за некачественные медали. «Не хочу злорадствовать, но, я извиняюсь, там все через заднее место. И свет отключается во время соревнований, и музыка, и лед проваливается. Как-то не пошло, к сожалению», — резюмировал депутат.

Он отметил, что на Олимпиаде в Сочи все было организовано иначе. Свищев вспомнил, что медали Игр-2014 утверждали. Депутат посчитал, что на соревнованиях в Италии проявятся и другие промахи организаторов.

Ранее 9 февраля у американской фигуристки Алисы Лью сломалась золотая медаль на Олимпиаде. Спортсменка рассказала, что от ее награды оторвалась лента.

Днем ранее у немецкого биатлониста Юстуса Штрелова во время празднования третьего места в эстафете сломалось ушко для крепления медали к ленте. Кроме того, раскололась серебряная медаль шведской лыжницы Эббы Андерссон.

