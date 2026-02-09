У американской фигуристки сломалась золотая медаль на Олимпиаде

У американской фигуристки Алисы Лью оторвалась от ленты золотая медаль Олимпиады

Американская фигуристка Алиса Лью столкнулась с неприятностью после победы в составе национальной сборной на командном турнире на Олимпийских играх 2026 года в Милане. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка рассказала, что от ее золотой олимпийской медали оторвалась лента. «Моей медали лента и не нужна», — пошутила она.

Ранее сборная США завоевала золото Олимпиады-2026 в командном турнире фигуристов. Американская команда в сумме набрала 69 очков. Серебряные медали завоевала сборная Японии, в активе которой 68 очков. Бронзовые награды достались хозяевам Олимпиады итальянцам, которые набрали 60 очков.

Лью — чемпионка мира-2025. На ее счету также бронза мирового первенства в 2022 году.