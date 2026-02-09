Сборная США завоевала золото Олимпиады в командном турнире фигуристов

Сборная США завоевала золото Олимпиады-2026 в командном турнире фигуристов

Сборная США завоевала золото Олимпиады-2026 в командном турнире фигуристов. Трансляция соревнований ведется на Okko.

Американская команда в сумме набрала 69 очков. Серебряные медали выиграла сборная Японии, в активе которой 68 очков. Бронзовые награды достались хозяевам Олимпиады итальянцам, которые набрали 60 очков.

Судьба золотых медалей решалась в произвольной программе мужчин-одиночников, перед ней у сборных США и Японии было по 59 очков. Победу американцам принес прокат Ильи Малинина, который набрал 200,03 балла. Японец Сюн Сато стал вторым (194,86 балла).

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко дал совет сборной США. Плющенко посчитал, что американцам нужно поберечь Малинина перед личным турниром фигуристов.