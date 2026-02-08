Плющенко дал совет сборной США

Евгений Плющенко: Малинин — гений, я бы его поберег

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в своем Telegram-канале дал сборной США совет, касающийся одиночника Ильи Малинина.

Плющенко посчитал, что представляющий США в командном турнире Малинин должен собраться. «Главное, чтобы не перегорел к индивидуальному турниру. Парень-то гений, но катать четыре программы без замены на Олимпиаде — архисложная задача. Я бы его поберег», — написал двукратный олимпийский чемпион.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

7 февраля Малинин стал вторым в короткой программе командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде. Американский спортсмен уступил японцу Юме Кагияме более 10 баллов.

Командный турнир фигуристов на Олимпиаде завершится позднее 8 февраля. После 5 из 8 видов лидирует сборная США, в активе которой 44 очка, второй идет Япония (39 очков), третьей — Италия (37 очков). После командных соревнований Малинин должен выступить в турнире одиночников.