Экономика
16:12, 9 февраля 2026Экономика

В Петергофе решили продать дом Хрущева

Усадьба статского советника Хрущева в Петергофе выставлена на торги
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Игорь Литвяк / «Фотобанк Лори»

Усадьба статского советника Ивана Хрущева в Петергофе выставлена на торги в рамках конкурсного производства в отношении «Московской инвестиционно-строительной компании» (МИСК). Об этом сообщает РИА Новости.

Начальная цена установлена в размере 69,2 миллиона рублей. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Усадьба статского советника построена в 1870-1880 годах и включает два деревянных дома, декорированных резьбой.

Ранее стало известно, что в Хакасии собрались провести народное голосование по вопросу установки памятника советскому лидеру Иосифу Сталину в Абакане.

Тем временем в Заокском районе Тульской области неизвестные украли водонапорную башню с территории музея-усадьбы В. Д. Поленова. Было возбуждено уголовное дело.

