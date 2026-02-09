В Петергофе решили продать дом Хрущева

Усадьба статского советника Хрущева в Петергофе выставлена на торги

Усадьба статского советника Ивана Хрущева в Петергофе выставлена на торги в рамках конкурсного производства в отношении «Московской инвестиционно-строительной компании» (МИСК). Об этом сообщает РИА Новости.

Начальная цена установлена в размере 69,2 миллиона рублей. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Усадьба статского советника построена в 1870-1880 годах и включает два деревянных дома, декорированных резьбой.

