В России подорожали доллар и евро

Банк России повысил курс доллара на 10 февраля 2026 года до 77,6502 рубля. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.
Что касается котировок евро и юаня, то они составили 92,0136 и 11,1677 рубля соответственно.
По данным на 9 февраля, курс доллара составлял 77,054 рубля. Евро же стоил 91,0451 рубля.
По мнению экономиста Игоря Николаева, жители России готовятся к падению курса рубля, так как видят, что ситуация в экономике сложилась не лучшим образом. В частности, они видят падение темпов роста, а кроме того, испытывают довольно чувствительный рост цен.
Впрочем, по некоторым версиям, доллар в России может подешеветь до 50 рублей, что, однако, обернется негативными последствиями для экономики. В частности, не исключены трудности с наполнением бюджета.
Прогнозы на конец 2026 года предполагают ослабление рубля. Консенсус-прогноз указывает на среднегодовой курс в районе 88,5 рубля за доллар.