В России подорожали доллар и евро

ЦБ: Курс доллара на 10 февраля повышен до 77,65 рубля

Банк России повысил курс доллара на 10 февраля 2026 года до 77,6502 рубля. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

Что касается котировок евро и юаня, то они составили 92,0136 и 11,1677 рубля соответственно.

По данным на 9 февраля, курс доллара составлял 77,054 рубля. Евро же стоил 91,0451 рубля.

По мнению экономиста Игоря Николаева, жители России готовятся к падению курса рубля, так как видят, что ситуация в экономике сложилась не лучшим образом. В частности, они видят падение темпов роста, а кроме того, испытывают довольно чувствительный рост цен.

Впрочем, по некоторым версиям, доллар в России может подешеветь до 50 рублей, что, однако, обернется негативными последствиями для экономики. В частности, не исключены трудности с наполнением бюджета.

Прогнозы на конец 2026 года предполагают ослабление рубля. Консенсус-прогноз указывает на среднегодовой курс в районе 88,5 рубля за доллар.