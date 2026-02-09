Реклама

Наука и техника
12:30, 9 февраля 2026Наука и техника

В России предрекли масштабную войну будущего

«Ростех»: Война будущего может идти классическим образом, но быть масштабнее
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Война будущего может идти классическим образом, но быть масштабнее по характеру применяемых сил и средств поражения, предрекает индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев. Его слова приводит ТАСС.

Руководитель заметил, что нельзя категорично заявлять, что войны будущего будут вестись исключительно посредством беспилотников без использования тяжелой бронетехники. Оздоев считает, что сторонники подобной точки зрения могут делать такие выводы на основе специальной военной операции (СВО), используя «слишком приближенную оптику».

«Развитие дронов — крайне важный вопрос, однако, по моему мнению, война будущего, к примеру, может предполагать более классический характер, со значительно большей концентрацией сил и средств, быть больше по масштабу и стремительности и по мощности применяемых средств. Дроны в таких условиях сразу уйдут на второй план», — уверен индустриальный директор.

По его словам, в таком случае танки останутся востребованными в качестве самых устойчивых машин на поле боя, способных действовать в условиях применения оружия массового поражения.

Материалы по теме:
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023
От «Вездехода» к «Армате». Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
От «Вездехода» к «Армате».Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
2 ноября 2022

В ноябре издание Defense News заметило, что в ходе выступления на конференции Defending the Baltics 2025 аналитик Института изучения войны (США) Джордж Баррос заявил, что у НАТО будет 12 месяцев на подготовку к конфликту с Россией после окончания СВО.

В августе тот же портал заявил, что Россия легко выдержит массированный удар НАТО беспилотными летательными аппаратами по своей территории, поэтому в будущих войнах дроны не заменят танки.

